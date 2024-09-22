Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

Российская Федерация решительно отказалась участвовать во втором Саммите мира.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
Она назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток".
По ее словам, они хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от ее имени выдвинуть России ультиматум о капитуляции".
"Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", - сказала Захарова.
Представитель МИД также повторила месседж российских пропагандистов о якобы готовности РФ к "политико-дипломатическому урегулированию" захватнической войны и готовности "к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле".
Захарова назвала "продолжением террора" против населения России взятие ВСУ под контроль населенных пунктов в Курской области и просьбу президента Владимира Зеленского к партнерам о разрешении на удары западным оружием вглубь территории государства-агрессора.
"Мы с террористами разговаривать не будем", - подытожила Захарова.
В Офисе президента отметили, что второй саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской "формулы мира". Вероятно, хотя не гарантировано, встреча может состояться до конца 2024 года.
На днях Зеленский заявил, что план мира готов. Первым его увидит президент США Джо Байден, с которым глава государства встретится во время визита в Америку на следующей неделе.
О том, почему Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, - читайте в материале РБК-Украина.
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