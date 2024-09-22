Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

Она назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток".

По ее словам, они хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от ее имени выдвинуть России ультиматум о капитуляции".

"Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", - сказала Захарова.

Представитель МИД также повторила месседж российских пропагандистов о якобы готовности РФ к "политико-дипломатическому урегулированию" захватнической войны и готовности "к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле".

Захарова назвала "продолжением террора" против населения России взятие ВСУ под контроль населенных пунктов в Курской области и просьбу президента Владимира Зеленского к партнерам о разрешении на удары западным оружием вглубь территории государства-агрессора.

"Мы с террористами разговаривать не будем", - подытожила Захарова.