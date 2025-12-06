UA

Росія блокує онлайн-сервіси "з міркувань безпеки": у ЦПД назвали справжню причину

Фото: чоловік з телефоном біля Кремля в Москві (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За останній тиждень в Росії були заблоковані 4 популярні онлайн-сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО в Telegtam.

За останні шість днів Роскомнагляд заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat. Формальним приводом для блокування стала "загроза безпеці".

Паралельно триває атака на інструменти обходу цензури: під блокування потрапляють VPN-протоколи, які ще дозволяли росіянам зберігати доступ до альтернативних джерел інформації, повідомляють у ЦПД. 

"Російська влада активізувала свої зусилля з побудови "суверенного інтернету", в якому держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку", - конститують у Центрі. 

Аналітики ЦПД упевнені: під прикриттям "боротьби з тероризмом" Росія фактично ізолює інформаційний простір.

"Це чергове підтвердження того, що нинішня Росія є тоталітарною державою, у якій влада регулює кожен аспект життя громадян - що вони читають, з ким спілкуються і до якої інформації мають доступ", - ідеться у повідомленні ЦПД. 

Офіційна версія Роскомнагляду

Раніше Роскомнагляд заявляв, що вжив заходів щодо блокування доступу до сервісу Snapchat на території РФ, стверджуючи, що платформу використовували для "організації та здійснення терактів", а також для вербування виконавців.

У відомстві стверджують, що Snapchat нібито використовували не тільки для координації та залучення учасників до терористичної діяльності, а й для шахрайства та "інших злочинів проти громадян".

Раніше ми писали, що Росія заблокувала гру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярну серед українських геймерів.

Спостерігачі зазначають, що посилення контролю в інтернеті в Росії прискорилося після 2022 року, коли влада почала масово обмежувати доступ до соцмереж. Під час введення блокувань держава регулярно посилається на питання національної безпеки.

