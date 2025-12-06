Росія блокує онлайн-сервіси "з міркувань безпеки": у ЦПД назвали справжню причину

За останні шість днів Роскомнагляд заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat. Формальним приводом для блокування стала "загроза безпеці".

Паралельно триває атака на інструменти обходу цензури: під блокування потрапляють VPN-протоколи, які ще дозволяли росіянам зберігати доступ до альтернативних джерел інформації, повідомляють у ЦПД.

"Російська влада активізувала свої зусилля з побудови "суверенного інтернету", в якому держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку", - конститують у Центрі.

Аналітики ЦПД упевнені: під прикриттям "боротьби з тероризмом" Росія фактично ізолює інформаційний простір.

"Це чергове підтвердження того, що нинішня Росія є тоталітарною державою, у якій влада регулює кожен аспект життя громадян - що вони читають, з ким спілкуються і до якої інформації мають доступ", - ідеться у повідомленні ЦПД.