Россия блокирует онлайн-сервисы "из соображений безопасности": в ЦПД назвали истинную причину

Фото: мужчина с телефоном возле Кремля в Москве (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За последнюю неделю в России были заблокированы 4 популярных онлайн-сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО в Telegtam.

За последние шесть дней Роскомнадзор заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat. Формальным поводом для блокировки стала "угроза безопасности".

Параллельно продолжается атака на инструменты обхода цензуры: под блокировку попадают VPN-протоколы, которые еще позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации, сообщают в ЦПД.

"Российские власти активизировали свои усилия по построению "суверенного интернета", в котором государство контролирует все: мессенджеры, соцсети, платформы для игр и частные каналы связи", - конституют в Центре.

Аналитики ЦПД уверены: под прикрытием "борьбы с терроризмом" Россия фактически изолирует информационное пространство.

"Это очередное подтверждение того, что нынешняя Россия является тоталитарным государством, в котором власть регулирует каждый аспект жизни граждан - что они читают, с кем общаются и к какой информации имеют доступ", - говорится в сообщении ЦПД.

 

Официальная версия Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор заявлял, что принял меры по блокированию доступа к сервису Snapchat на территории РФ, утверждая, что платформу использовали для "организации и осуществления терактов", а также для вербовки исполнителей.

В ведомстве утверждают, что Snapchat якобы использовали не только для координации и привлечения участников к террористической деятельности, но и для мошенничества и "других преступлений против граждан".

Ранее мы писали, что Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.

Наблюдатели отмечают, что усиление контроля в интернете в России ускорилось после 2022 года, когда власти начали массово ограничивать доступ к соцсетям. При введении блокировок государство регулярно ссылается на вопросы национальной безопасности.

