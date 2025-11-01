Росія в блекауті: "Мадяр" анонсував удари Сил оборони

"(Росіяни - ред.), блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся", - пише "Мадяр".

Він натякнув, щоб росіяни готували сірники, свічки та ліхтарики, а також позапланово скористалось "своїми улюбленими гірляндами на батарейках".

Також "Мадяр" додав, що російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта — швидкозгореними.