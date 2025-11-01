Росія в блекауті: "Мадяр" анонсував удари Сил оборони

Очільник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді натякнув, що Росію очікують блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
"(Росіяни - ред.), блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся", - пише "Мадяр".
Він натякнув, щоб росіяни готували сірники, свічки та ліхтарики, а також позапланово скористалось "своїми улюбленими гірляндами на батарейках".
Також "Мадяр" додав, що російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта — швидкозгореними.
Нагадаємо, вчора ввечері, 31 жовтня, росіяни поскаржилися на відключення світла в ряді населених пунктів Московської області.
Як мінімум, без світла було підмосковне містечко Жуковський. Місцева влада відзвітувала, що причиною є нібито аварійна ситуація на електромережах.
Крім того, в пабліках були відео, на яких фіксувалися перебої зі світлом в російській Тулі.
Днями ми також писали, що масове відключення сталося на Сахаліні. Відразу кілька населених пунктів залишилися без світла після того, як в районі однієї з ТЕЦ було видно яскравий спалах. Крім цього, росіяни скаржилися на відсутність води.