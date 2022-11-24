Росія більше не головує в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО

Російська Федерація більше не головуватиме в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Україна порушила це питання разом з численними партнерами серед держав-членів цієї організації ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.
"Росія більше не головує у Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу", - зазначив міністр у повідомленні.
Ще наприкінці лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації, наголошуючи на тому, що РФ з 2014 року систематично порушує гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини.
Проте в ЮНЕСКО поки що виключили можливість позбавити РФ членства. За словами представників організації, тільки держави, виключені з ООН, можуть бути виключені і з ЮНЕСКО.
У жовтні президент України Володимир Зеленський закликав ЮНЕСКО виключити Росію. За його словами, держава-агресор зруйнувала або пошкодила своїми обстрілами в Україні понад 2,6 тисячі освітніх об'єктів, 540 обʼєктів культурної спадщини, культурних інституцій і релігійних споруд, майже 200 храмів.
Тоді ж Україна в ЮНЕСКО порушила питання про припинення міжнародними інституціями будь-якої співпраці з музеями Російської Федерації.
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