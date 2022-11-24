Росія більше не головує в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО

Російська Федерація більше не головуватиме в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Україна порушила це питання разом з численними партнерами серед держав-членів цієї організації ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка .

"Росія більше не головує у Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу", - зазначив міністр у повідомленні.

Ще наприкінці лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації, наголошуючи на тому, що РФ з 2014 року систематично порушує гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини.

Проте в ЮНЕСКО поки що виключили можливість позбавити РФ членства. За словами представників організації, тільки держави, виключені з ООН, можуть бути виключені і з ЮНЕСКО.