RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия больше не является главой в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Росся больше не является председателем в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО - организации ООН (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российская Федерация больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Украина подняла этот вопрос вместе с многочисленными партнерами среди государств-членов этой организации ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу", - отметил министр в сообщении.

Еще в конце февраля, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации, отмечая, что РФ с 2014 года систематически нарушает гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия.

Однако в ЮНЕСКО пока исключили возможность лишить РФ членства. По словам представителей организации, только государства, исключенные из ООН, могут быть исключены и из ЮНЕСКО.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить Россию. По его словам, государство-агрессор уничтожила или повредила своими обстрелами в Украине более 2,6 тысяч образовательных объектов, 540 объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений, почти 200 храмов.

Тогда же Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о прекращении международными институциями любого сотрудничества с музеями Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЮНЕСКО