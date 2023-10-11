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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємось вперед, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Росія безуспішно намагається атакувати на полі бою, а Сили оборони просуваються, хоч і повільно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на France 2.

Ситуація на фронті

Останнім часом ЗСУ зосередили свої зусилля на просуванні біля Бахмуту (а саме в районі Кліщіївки та Андріївки), а також в Запорізькій області - біля Роботиного. Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни, Сили оборони також просунулись біля Микільського Донецької області.

В свою чергу, росіяни активізували зусилля з наступу біля Авдіївки. Аналітики ISW зазначають, що ті хочуть оточити місто, однак наразі не мають для цього сил. Тим не менш, таким чином вони можуть спробувати відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України