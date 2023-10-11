Россия безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед, - Зеленский

Ситуация на фронте

В последнее время ВСУ сосредоточили свои усилия на продвижении возле Бахмута (а именно в районе Клещиевки и Андреевки), а также в Запорожской области - у Работиного. Согласно последнему отчету Института изучения войны, Силы обороны также продвинулись возле Никольского Донецкой области.

В свою очередь, россияне активизировали усилия по наступлению возле Авдеевки. Аналитики ISW отмечают, что те хотят окружить город, однако пока не имеют для этого сил. Тем не менее, таким образом, они могут попытаться оттянуть силы ВСУ от Работиного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.