Росія б’є по енергооб'єктах Сумщини: десятки тисяч споживачів без світла й газу

За його даними, через останні обстріли без світла залишилися понад пів тисячі споживачів.

"На ранок енергопостачання в цих населених пунктах відновили. Дякую енергетикам за оперативну роботу попри постійну загрозу", - написав він.

Однак загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах.

"Частина з них - без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці. Також маємо нові пошкодження газових об’єктів. За добу - ще 7 абонентів залишилися без газу", - зауважив Григоров.

Загалом по області без газопостачання понад 13 тисяч споживачів.

Ситуація в Сумській області

Варто нагадати, що Сумський напрямок на кордоні з РФ залишається одним з найгарячіших. Наразі росіяни намагаються вийти на відстань, звідки Суми можна буде тероризувати артилерією та дронами.