Росія б’є по енергетиці та житлу: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень

За його словами, лише протягом одного тижня окупанти застосували понад 1700 ударних безпілотників, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб і 69 ракет різних типів.

"Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що у Вільнюсі відбувається координація з партнерами регіону - Литвою та Польщею. За його словами, Україна працює з кожним лідером задля посилення обороноздатності держави, а країни, що межують із Росією, найкраще усвідомлюють масштаб загрози, яку вона становить.