Росія б’є по енергетиці та житлу: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень

Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Росія зосереджує удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише протягом одного тижня окупанти застосували понад 1700 ударних безпілотників, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб і 69 ракет різних типів. 

"Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що у Вільнюсі відбувається координація з партнерами регіону - Литвою та Польщею. За його словами, Україна працює з кожним лідером задля посилення обороноздатності держави, а країни, що межують із Росією, найкраще усвідомлюють масштаб загрози, яку вона становить.

Нічна атака РФ по Україні 24 січня

У ніч на 24 січня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши понад 375 ударних дронів і 21 ракету різних типів. Більшість повітряних цілей було знищено силами ППО, однак зафіксовані й влучання.

Найбільших руйнувань зазнав Київ - пошкодження зафіксовані у п’яти районах столиці. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

