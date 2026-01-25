RU

Россия бьет по энергетике и жилью: Зеленский назвал масштабы атак за неделю

Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

Россия сосредотачивает удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, только в течение одной недели оккупанты применили более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет различных типов.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что в Вильнюсе происходит координация с партнерами региона - Литвой и Польшей. По его словам, Украина работает с каждым лидером для усиления обороноспособности государства, а страны, граничащие с Россией, лучше всего осознают масштаб угрозы, которую она представляет.

 

Ночная атака РФ по Украине 24 января

В ночь на 24 января Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине, применив более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Большинство воздушных целей было уничтожено силами ПВО, однако зафиксированы и попадания.

Наибольшие разрушения претерпел Киев - повреждения зафиксированы в пяти районах столицы. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

