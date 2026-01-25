Россия бьет по энергетике и жилью: Зеленский назвал масштабы атак за неделю

По его словам, только в течение одной недели оккупанты применили более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет различных типов.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что в Вильнюсе происходит координация с партнерами региона - Литвой и Польшей. По его словам, Украина работает с каждым лидером для усиления обороноспособности государства, а страны, граничащие с Россией, лучше всего осознают масштаб угрозы, которую она представляет.