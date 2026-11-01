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Росія авіаударом знищила будівлю міськвиконкому у Краматорську (фото)

00:45 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
Росія авіаударом знищила будівлю міськвиконкому у Краматорську (фото) Фото: атака сталася на Площі миру (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Пізно ввечері у суботу, 31 жовтня, росіяни атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок авіаудару було знищено будівлю міськвиконкому, яке пережило події 2014 року, штурми та звільнення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка.

"Годину тому Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком", - поінформував Гончаренко.

Він зазначив, що ця будівля пережила росіян у 2014 році, пережила штурми, а також звільнення від російських загарбників.

"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", - додав начальник МВА.

Росія авіаударом знищила будівлю міськвиконкому у Краматорську (фото)

Інші обстріли Краматорська

Нагадаємо, 8 жовтня росіяни завдали удару по рейсовому автобусу в Краматорську. Внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей.

Також ми писали, що 22 вересня ворог теж скинув авіабомбу на Краматорськ. Через цей удар постраждали храм і багатоповерхові будинки.

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