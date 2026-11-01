Россия авиаударом уничтожила здание горисполкома в Краматорске (фото)
Поздним вечером в субботу, 31 октября, россияне атаковали Краматорск Донецкой области. В результате авиаудара было уничтожено здание горисполкома, пережившее события 2014 года, штурмы и освобождение города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Краматорского ГВА Александра Гончаренко.
"Час тому Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком", - проинформировал Гончаренко.
Он отметил, что это здание пережило россиянв в 2014 году, пережило штурмы, а также освобождение от российских захватчиков.
"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее", - добавил начальник ГВА.
Другие обстрелы Краматорска
Напомним, 8 октября россияне нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске. В результате обстрела погибли более 30 человек.
Также мы писали, что 22 сентября враг тоже просил авиабомбу на Краматорск. Из-за этого удара пострадал храм и многоэтажные дома.