Россия авиаударом уничтожила здание горисполкома в Краматорске (фото)

Поздним вечером в субботу, 31 октября, россияне атаковали Краматорск Донецкой области. В результате авиаудара было уничтожено здание горисполкома, пережившее события 2014 года, штурмы и освобождение города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Краматорского ГВА Александра Гончаренко.

"Час тому Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком", - проинформировал Гончаренко.

Он отметил, что это здание пережило россиянв в 2014 году, пережило штурмы, а также освобождение от российских захватчиков.

"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее", - добавил начальник ГВА.