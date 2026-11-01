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Россия авиаударом уничтожила здание горисполкома в Краматорске (фото)

00:45 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Россия авиаударом уничтожила здание горисполкома в Краматорске (фото) Фото: атака произошла на Площади мира (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Поздним вечером в субботу, 31 октября, россияне атаковали Краматорск Донецкой области. В результате авиаудара было уничтожено здание горисполкома, пережившее события 2014 года, штурмы и освобождение города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Краматорского ГВА Александра Гончаренко.

"Час тому Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком", - проинформировал Гончаренко.

Он отметил, что это здание пережило россиянв в 2014 году, пережило штурмы, а также освобождение от российских захватчиков.

"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее", - добавил начальник ГВА.

Россия авиаударом уничтожила здание горисполкома в Краматорске (фото)

Другие обстрелы Краматорска

Напомним, 8 октября россияне нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске. В результате обстрела погибли более 30 человек.

Также мы писали, что 22 сентября враг тоже просил авиабомбу на Краматорск. Из-за этого удара пострадал храм и многоэтажные дома.

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