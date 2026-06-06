Росія атакувала Запоріжжя, поранені 10-річний хлопчик та його батько

Під час атаки на Запоріжжя вдень 6 червня російський удар припав на будівлю супермаркету. Серед поранених - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста.
Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти місця влучання.
Серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Дитина отримала поранення руки та була госпіталізована.
Крім того, поранення дістав батько хлопчика.
Наразі обом постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, вранці 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури міста.
Унаслідок атаки загинули двоє працівників одного з підприємств. Також через влучання дрона сталася пожежа на автостоянці поблизу житлового будинку, травм зазнала жінка. Крім того, в місті були зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.