Росія атакувала Запоріжжя, поранені 10-річний хлопчик та його батько

Нагадаємо, вранці 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури міста.

Унаслідок атаки загинули двоє працівників одного з підприємств. Також через влучання дрона сталася пожежа на автостоянці поблизу житлового будинку, травм зазнала жінка. Крім того, в місті були зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.