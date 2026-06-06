Россия атаковала Запорожье, ранены 10-летний мальчик и его отец

Напомним, утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

В результате атаки погибли двое работников одного из предприятий. Также из-за попадания дрона произошел пожар на автостоянке вблизи жилого дома, травмы получила женщина. Кроме того, в городе были зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов.