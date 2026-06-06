Россия атаковала Запорожье, ранены 10-летний мальчик и его отец

Во время атаки на Запорожье днем 6 июня российский удар пришелся на здание супермаркета. Среди раненых - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По его словам, удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города.
В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.
Среди пострадавших - 10-летний мальчик. Ребенок получил ранение руки и был госпитализирован.
Кроме того, ранения получил отец мальчика.
Сейчас обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города.
В результате атаки погибли двое работников одного из предприятий. Также из-за попадания дрона произошел пожар на автостоянке вблизи жилого дома, травмы получила женщина. Кроме того, в городе были зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов.