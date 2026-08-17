Россия атаковала Запорожье дроном: погибли два человека

Российский беспилотник атаковал Запорожье вечером 17 августа. В результате удара на территории одного из садовых обществ произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Враг ударил по городу около 20:54

Поначалу информации о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что атака оказалась смертельной для двух человек.

Около 22:14 Федоров сообщил, что в результате вражеского удара погибли 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

"К сожалению, погибли два человека: 43-летний мужчина и 41-летняя женщина из-за вражеской атаки по садовому обществу Запорожья", - отметил глава ОВА.

Таким образом, российский беспилотник не только вызвал пожар на территории садового общества, но и унес жизни двух человек.