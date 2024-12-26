Росія атакувала Україну трьома десятками дронів з двох напрямків. Скільки збила ППО

"У ніч на 26 грудня противник атакував 31 ударним БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях", - додали у Повітряних силах.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.