Россия атаковала Украину тремя десятками дронов с двух направлений. Сколько сбила ПВО

"В ночь на 26 декабря противник атаковал 31 ударным БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", - добавили в Воздушных силах.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.