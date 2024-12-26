Дрони атакували Бєлгородську область: низка населених пунктів залишилися без світла
У ніч на 26 грудня Бєлгородська область зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.
Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.
"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", - повідомив Гладков.
Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.
Нагадаємо, вчора, 25 грудня, безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство Росії під назвою - "Мічурінський завод “Прогрес”.
Крім цього, через ранкову атаку БпЛА виникла пожежа на котельні ТОВ "Транснафтопродукт" у селі Новонікольське в тій же Тамбовській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.