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Дрони атакували Бєлгородську область: низка населених пунктів залишилися без світла

Четвер 26 грудня 2024 04:38
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Дрони атакували Бєлгородську область: низка населених пунктів залишилися без світла Фото: внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 грудня Бєлгородська область зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", - повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.

Нагадаємо, вчора, 25 грудня, безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство Росії під назвою - "Мічурінський завод “Прогрес”.

Крім цього, через ранкову атаку БпЛА виникла пожежа на котельні ТОВ "Транснафтопродукт" у селі Новонікольське в тій же Тамбовській області.

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Російська Федерація Бєлгородська область
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