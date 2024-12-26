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РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Четвер 26 грудня 2024 07:30
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РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп Фото: тим часом в Азовському морі кораблів немає (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 26 грудня, у Чорному морі зафіксовано один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його максимальний можливий залп становить до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак військові помітили цілих 8 суден у Середземному морі, з яких 3 кораблі є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 25 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.

РФ продовжує тримати носій &quot;Калібрів&quot; в Чорному морі: який можливий залп

Нагадаємо, що вчора зранку у Чорному морі фіксували 4 носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет.

Крім того, зазначимо, що ворог вчора здійснив комбіновану атаку на Україну. Зокрема, запустив "Калібри" з акваторії Чорного моря, бомбардувальників Ту-95МС (які вночі ворог підняв в небо), а також продовжував атаки дронами.

Зазначимо, що станом на 12:00 вчорашнього дня, Росія запустила по Україні 184 повітряні цілі. Мова йде про дрони і ракети. На цей момент вже було підтверджено збиття 113 повітряних цілей противника.

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