РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Станом на 06:00, 26 грудня, у Чорному морі зафіксовано один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його максимальний можливий залп становить до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак військові помітили цілих 8 суден у Середземному морі, з яких 3 кораблі є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 25 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.