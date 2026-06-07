Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни в ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

У суботу, 6 червня, окупанти атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії в Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також вчора російські війська вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт, є постраждалі.