UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Росія атакувала Україну сотнею дронів: влучання у чотирьох областях

Фото: сили ППО знешкодили 70 з 100 дронів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 10 серпня випустила по Україні 100 дронів різних типів. Більшість цілей знешкодили, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни запускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 70 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 30 безпілотників на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

 

Смертоносний удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські загарбники атакували дронами маршрутний автобус у передмісті Херсона.

Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків. Ще 16 осіб отримали поранення.

Серед постраждалих також є троє поліцейських. Правоохоронці потрапили під повторний удар ворога. Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів