Росія атакувала Україну з семи напрямків: як відпрацювала ППО цієї ночі

Звідки летіли дрони

Атака почалася з 18:00 15 листопада. Росія використала 158 ударних дронів типу Shahed (77 з них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори “Пародія”.

Безпілотники запускали з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Ще дві точки запуску були в тимчасово окупованому Криму - Чауда та Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожий дрон. Серед них - Shahed (55 з них реактивні), Гербера та безпілотники інших типів.

Декілька ударних дронів ще були в повітрі. Бойова робота триває.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 19 локаціях. Ще на 11 локаціях упали уламки збитих цілей.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 16 листопада ворог влучив в об’єкт критичної промисловості на Вінниччині.

Ліквідацію наслідків ускладнювала загроза повторних ударів.