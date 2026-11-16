Россия атаковала Украину c семи направлений: как отработала ПВО этой ночью

Откуда летели дроны

Атака началась с 18.00 15 ноября. Россия использовала 158 ударных дронов типа Shahed (77 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Беспилотники запускали из Орла, Курска, Миллерова, Шаталового и Приморско-Ахтарска в России. Еще две точки запуска были во временно оккупированном Крыму - Чауда и Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражеский дрон. Среди них - Shahed (55 из них реактивные), герберы и беспилотники других типов.

Несколько ударных дронов еще было в воздухе. Боевая работа продолжается.

Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 19 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых целей.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 16 ноября врагпопал в объект критической промышленности в Винницкой области.

Ликвидацию последствий усугубляла угроза повторных ударов.