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Россия атаковала Украину c семи направлений: как отработала ПВО этой ночью

08:20 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия выпустила 158 дронов за ночь (Getty Images)

В ночь на 16 ноября Россия выпустила по Украине 158 ударных дронов. Сбили или подавили 131 из них, но все же были попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Откуда летели дроны

Атака началась с 18.00 15 ноября. Россия использовала 158 ударных дронов типа Shahed (77 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Беспилотники запускали из Орла, Курска, Миллерова, Шаталового и Приморско-Ахтарска в России. Еще две точки запуска были во временно оккупированном Крыму - Чауда и Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражеский дрон. Среди них - Shahed (55 из них реактивные), герберы и беспилотники других типов.

Несколько ударных дронов еще было в воздухе. Боевая работа продолжается.

Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 19 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых целей.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 16 ноября врагпопал в объект критической промышленности в Винницкой области.

Ликвидацию последствий усугубляла угроза повторных ударов.

Также мы писали, что 15 ноября в Харькове дрон типа Молния атаковал здание детского учебного заведения.

Последствия уточняли, на месте работали профильные службы.

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