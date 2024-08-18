Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько сбили

Россия в ночь на 18 августа атаковала Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Большинство вражеских целей были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью враг атаковал Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными дронами из Курской области.

Всего было обнаружено 16 вражеских целей, а именно:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных "Шахедов".

Украинские защитники уничтожили две северокорейские KN-23, три крылатых ракеты и все дроны. ПВО работала в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Как отметил Олещук, остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.