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Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько сбили

Киев, Воскресенье 18 августа 2024 09:44
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Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько сбили Фото: силы ПВО ночью сбили 8 дронов и 5 ракет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 18 августа атаковала Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Большинство вражеских целей были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью враг атаковал Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными дронами из Курской области.

Всего было обнаружено 16 вражеских целей, а именно:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
  • 8 ударных "Шахедов".

Украинские защитники уничтожили две северокорейские KN-23, три крылатых ракеты и все дроны. ПВО работала в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Как отметил Олещук, остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.

Что известно о ночной атаке

О пусках дронов-камикадзе россиянами стало известно после полуночи. Из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Движение "Шахедов" фиксировали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Кировоградской областях.

Кроме того, оккупанты в две волны атаковали Киев. По данным Киевской городской военной администрации, оккупанты направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Они были уничтожены на подлете к Киеву и не достигли целей. В этот момент также в сторону Киева заходило несколько ударных дронов.

Во время второй волны российские войска выпустили в сторону столицы Украины, по предварительной информации, крылатые ракеты "Искандер-К", которые тоже были уничтожены.

В Киеве в результате атаки врага попаданий не было, пострадавших нет.

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