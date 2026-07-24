Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

180 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.