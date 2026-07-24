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Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

08:30 24.07.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 164 ворожі цілі (Getty Images)

У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну 5 ракетами та 180 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 180 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

Обстріли України

Нагадаємо, вчора вдень, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей.

У середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.

Також росіяни били по Одесі безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

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