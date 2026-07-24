Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну 5 ракетами та 180 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.
Нагадаємо, вчора вдень, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей.
У середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.
Також росіяни били по Одесі безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.