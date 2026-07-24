Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

Этой ночью россияне атаковали Украину:

пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

180 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 160 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8.