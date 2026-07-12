Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучення по об'єктах громадянської інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

Також російські війська двічі атакували Кривий Ріг ударними дронами. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали нового удару по місту.