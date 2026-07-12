Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 июля российские ударные беспилотники атаковали Харьков и Днепр. В обоих городах зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, пострадали.

Также российские войска дважды атаковали Кривой Рог ударными дронами. После первого удара, унесшего жизни двух человек, оккупанты нанесли новый удар по городу.