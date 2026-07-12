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Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

09:06 12.07.2026 Вс
2 мин
Сколько враждебных целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 102 вражеских цели (Getty Images)

В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 13 ракетами и 115 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69;
  • 4 противорадиолокационными ракетами Х-31 с южного направления;
  • 115 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 95 вражеских дронов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Кроме того, противорадиолокационные ракеты Х-31 не добились целей, информация уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 июля российские ударные беспилотники атаковали Харьков и Днепр. В обоих городах зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, пострадали.

Также российские войска дважды атаковали Кривой Рог ударными дронами. После первого удара, унесшего жизни двух человек, оккупанты нанесли новый удар по городу.

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