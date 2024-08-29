UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що збила наше ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 29 серпня росіяни здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Також з Курського та Бєлгородського напрямку загарбники випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Ще 14 ударних безпілотників втрачено на території України.

Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей. 

Атака на Україну 29 серпня

У ніч на 29 серпня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала в декількох регіонах країни. У Києві кілька разів було чути вибухи внаслідок роботи ППО.

У Києві прямих влучань не зафіксовано, проте уламки збитих "Шахедів" впали в трьох районах міста. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки потрапили на територію житлових будинків, а в Деснянському районі - на приватний будинок.

У Черкасах внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникла пожежа на приватному підприємстві. Також у Харкові через ворожі обстріли частина міста залишилася без електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОВійна в УкраїніВійна Росії проти України