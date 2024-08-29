Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки

Силами та засобами протиповітряної оборони було збило понад десяток ударних безпілотників типу "Шахед", які російські загарбники запустила для атаки на Київ цієї ночі. Потерпілих у столиці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що атака дронів була масована, а повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Особливість атаки та відбиття

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00", - поінформував він.

Очільник КМВА також розповів, що ворожі "Шахеди" заходили на столицю "хвилями та з різних напрямків".

"Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в його повідомленні.

Які наслідки

У КМВА розповіли, що внаслідок атаки дронів-камікадзе ворога у трьох районах столиці сталося падіння уламків. А саме:

у Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови. Попередньо було пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але "без негативних наслідків".

у Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку вже загасили

"Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив чиновник.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росармія запустила дрони-камікадзе для ударів по території України. Через дронову атаку у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько другої ночі сирена зазвучала й у Києві через "Шахеди", в області й на підступах до столиці розпочалася робота ППО. Пізніше стало відомо про роботу ППО у столиці, де також було чути вибухи. Вранці у Києві також було чути вибух.

Представники столичної влади поінформували, що у Києві зафіксоване падіння уламків у трьох районах, обійшлося без постраждалих.