ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки

Київ, Четвер 29 серпня 2024 08:08
UA EN RU
Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони було збило понад десяток ударних безпілотників типу "Шахед", які російські загарбники запустила для атаки на Київ цієї ночі. Потерпілих у столиці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що атака дронів була масована, а повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Особливість атаки та відбиття

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00", - поінформував він.

Очільник КМВА також розповів, що ворожі "Шахеди" заходили на столицю "хвилями та з різних напрямків".

"Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в його повідомленні.

Які наслідки

У КМВА розповіли, що внаслідок атаки дронів-камікадзе ворога у трьох районах столиці сталося падіння уламків. А саме:

  • у Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови. Попередньо було пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.
  • у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але "без негативних наслідків".
  • у Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку вже загасили

"Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив чиновник.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росармія запустила дрони-камікадзе для ударів по території України. Через дронову атаку у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько другої ночі сирена зазвучала й у Києві через "Шахеди", в області й на підступах до столиці розпочалася робота ППО. Пізніше стало відомо про роботу ППО у столиці, де також було чути вибухи. Вранці у Києві також було чути вибух.

Представники столичної влади поінформували, що у Києві зафіксоване падіння уламків у трьох районах, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Атака дронів
NEWS
Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки
Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом