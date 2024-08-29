У Черкасах через повітряну атаку спалахнула пожежа

У Черкасах внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 29 серпня та падіння уламків спалахнула пожежа на приватному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця .

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа", - розповів чиновник.

Наразі тривають заходи із ліквідації пожежі, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Крім того, очільник ОВА закликав місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, позаяк загроза атаки ударних безпілотників в області залишається.

А також нагадав про важливість дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати й не оприлюднювати в мережі дані щодо роботи сил та засобів протиповітряної оборони під час відбиття атаки противника.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що 28 серпня російські окупанти ввечері запустили дрони-камікадзе для ударів по території України. "Шахеди" заходили у повітряний простір країни з північного напрямку. Через дронову атаку у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Цієї ночі у Харкові пролунала серія вибухів. Військові попереджали мешканців обласного центру та району про загрозу ворожих повітряних атак.

Близько другої ночі сирена зазвучала й у Києві через "Шахеди", в області й на підступах до столиці розпочалася робота ППО. Пізніше стало відомо про роботу ППО у столиці, де також було чути вибухи. Вранці у Києві також було чути вибух.

Представники столичної влади поінформували, що у Києві зафіксоване падіння уламків у трьох районах, обійшлося без постраждалих.