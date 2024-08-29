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Россия атаковала Украину ракетами и дронами: что сбила наше ПВО

Четверг 29 августа 2024 10:20
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Россия атаковала Украину ракетами и дронами: что сбила наше ПВО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 29 августа россияне совершили масштабную атаку на Украину, используя три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые были выпущены из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Также с Курского и Белгородского направления захватчики выпустили две ракеты, тип которых сейчас устанавливается. Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136. Еще 14 ударных беспилотников потеряно на территории Украины.

Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: что сбила наше ПВО

Атака на Украину 29 августа

В ночь на 29 августа Россия совершила атаку на Украину с помощью ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в нескольких регионах страны. В Киеве несколько раз были слышны взрывы в результате работы ПВО.

В Киеве прямые попадания не зафиксированы, однако обломки сбитых "Шахедов" упали в трех районах города. В Голосеевском и Днепровском районах обломки попали на территорию жилых домов, а в Деснянском районе – на частный дом.

В Черкассах в результате падения обломков сбитых беспилотников возник пожар на частном предприятии. Также в Харькове из-за вражеских обстрелов часть города осталась без электроснабжения.

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