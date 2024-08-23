ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей України оголошено тривогу: в чому причина

П'ятниця 23 серпня 2024 00:45
UA EN RU
У Києві та низці областей України оголошено тривогу: в чому причина
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 23 серпня у Києві та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Тривогу у Києві оголосили о 00:39. Причиною стала загроза балістики з півночі.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 00:44.

Крім того, у низці областей України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, о 00:42 у Черкаській області чули звуки вибухів. Ймовірно, працює ППО, однак офіційної інформації поки не було. До цього у ПС повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей України оголошено тривогу: в чому причина

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну