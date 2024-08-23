У Києві та низці областей України оголошено тривогу: в чому причина
У ніч на 23 серпня у Києві та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Тривогу у Києві оголосили о 00:39. Причиною стала загроза балістики з півночі.
"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 00:44.
Крім того, у низці областей України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, о 00:42 у Черкаській області чули звуки вибухів. Ймовірно, працює ППО, однак офіційної інформації поки не було. До цього у ПС повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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