У Черкаській області пролунали вибухи

У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Перед тим Повітряні Сили попередили про загрозу балістики з півночі.

"На Черкащині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні. Згодом там повідомили про повторні вибухи.

Крім того, наразі триває російська атака проти України ударними безпілотниками. Вибухи чули у Сумах.

Росія обстрілює Україну

Терористична Росія майже щодня обстрілює територію Україну ракетами, ударними безпілотниками, артилерією і керованими авіабомбами. Мета Кремля, дії якого підтримує більшість населення РФ, - знищити Українську державу і її громадян, адже українці не бажають бути частиною нового російського імперського утворення, яке намагається реалізувати кривавий диктатор Володимир Путін. Повномасштабна війна, яка почалася з невдалої спроби росіян взяти українську столицю, триває з 24 лютого 2022 року.

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