Росія атакувала Україну ракетами та десятками дронів. Як відпрацювала ППО

"У ніч на 25 січня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти запустили 61 ударний БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Скільки збила ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

ППО працювала у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.