Россия атаковала Украину ракетами и десятками дронов. Как отработала ПВО

Россия запустила по Украине две ракеты и более 60 беспилотников в ночь на 25 января. ПВО сбила все ракеты и большинство дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 25 января противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Также оккупанты запустили 61 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений - Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.
Кроме того, 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
ПВО работала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Сбитые российские дроны нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.
В частности, дрон влетел в многоэтажку в Вишневом. Из нее спасли 5 человек, среди них есть дети. А в Черкассах из-за российской дроновой атаки частично пропал свет.
Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.
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