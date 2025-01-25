Россия атаковала Украину ракетами и десятками дронов. Как отработала ПВО

"В ночь на 25 января противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также оккупанты запустили 61 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений - Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Сколько сбила ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.

Кроме того, 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

ПВО работала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.