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Росія атакувала Україну ракетами та 80 "Шахедами": як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 71 із 80 дронів під час атаки РФ по Україні 22 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 22 вересня РФ запустила по Україні ракети та 80 дронів-камікадзе. ППО збила 71 російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська", - йдеться у повідомленні.

Робота ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", - зазначили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Атаки РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами та ракетами. Вчора глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Крім того, відомо, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки по Україні "Шахедами".

Щодо обстрілу в ніч на 22 вересня, то окупанти атакували енергетику у Полтавській області, а у Хмельницькому обстрілом пошкодили житлову будівлю.

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