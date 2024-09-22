Росія атакувала Україну ракетами та 80 "Шахедами": як відпрацювала ППО

"У ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська", - йдеться у повідомленні.

Робота ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", - зазначили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.