Россия атаковала Украину ракетами и 80 "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь на 22 сентября РФ запустила по Украине ракеты и 80 дронов-камикадзе. ПВО сбила 71 российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны", - отметили в Воздушных силах.
Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.
Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ракетами. Вчера глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Кроме того, известно, что Россия хочет выйти на круглосуточные атаки по Украине "Шахедами".
Что касается обстрела в ночь на 22 сентября, то оккупанты атаковали энергетику в Полтавской области, а в Хмельницком обстрелом повредили жилое здание.
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