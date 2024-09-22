Росіяни атакували енергетику у Полтавській області

Російські війська в ніч на 22 вересня атакували Полтавську області. Під удар потрапила енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

За його словами, окупанти атакували Полтавську області дронами, на щастя, ніхто не постраждав. Проте в одному районі області була пошкоджена енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. "Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі", - зазначив голова Полтавської ОВА.