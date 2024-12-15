Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": є влучання та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними голови ОВА, є пошкодження на об'єкті інфраструктури.

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57, ворог атакував місто БПЛА типу "Shahed 131/136", - розповів він.

Вибух у Миколаєві

В Україні пізно ввечері оголосили тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе. Вночі військові попереджали про загрозу балістики.

Вже вранці 15 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Моніторингові групи писали, що є "приліт" у Заводському районі Миколаєва. При цьому не уточнювалося, яке озброєння було застосоване РФ для обстрілу.

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