Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": є влучання та поранені
15 грудня російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57, ворог атакував місто БПЛА типу "Shahed 131/136", - розповів він.
За даними голови ОВА, є пошкодження на об'єкті інфраструктури.
"Поранено двох працівників", - зазначив Кім.
Вибух у Миколаєві
В Україні пізно ввечері оголосили тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе. Вночі військові попереджали про загрозу балістики.
Вже вранці 15 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Моніторингові групи писали, що є "приліт" у Заводському районі Миколаєва. При цьому не уточнювалося, яке озброєння було застосоване РФ для обстрілу.
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