Росія атакувала Україну понад 80 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.
Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.
За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети "Кинджал" над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.
На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох "Кинджалів" вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.
Один безпілотник продовжує перебувати у повітрі, бойова робота триває. Інформація щодо подальших влучань уточнюється.
У ніч на 6 жовтня Росія здійснила спробу атаки на Київ за допомогою безпілотників. Як і попереднього разу, сили ППО успішно знищили всі ворожі дрони, що проникли у повітряний простір столиці.
Зранку 7 жовтня російські війська знову атакували Київ дронами. Протягом ночі в столиці тричі оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала понад дві години.
Крім того, у Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи.
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