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У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи

Понеділок 07 жовтня 2024 08:48
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У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У Старокостянтинові Хмельницької області з самого ранку, 7 жовтня, пролунали вибухи. На місто летіли ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські винищувачі МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російських винищувачів МіГ-31К. Згодом стало відомо про "швидкісні цілі", що рухаються в напрямку Старокостянтинова.

В чому причина російської атаки на Старокостянтинів

Старокостянтинів, місто в Хмельницькій області, часто стає мішенню ворожих повітряних атак через наявність одного з головних військових аеродромів України.

Раніше військові експерти пояснювали, що російські війська можуть завдавати ударів по Старокостянтинову через припущення, що там можуть розміщуватися винищувачі F-16. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Нічна атака

У ніч на 6 жовтня Росія намагалася атакувати Київ за допомогою дронів. Як і сьогодні, сили ППО успішно знищили всі ворожі безпілотники, виявлені в повітряному просторі столиці.

7 жовтня Росія знову здійснила атаку на Київ дронами. Протягом ночі в столиці тричі оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала понад дві години.

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