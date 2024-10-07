У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи

У Старокостянтинові Хмельницької області з самого ранку, 7 жовтня, пролунали вибухи. На місто летіли ракети.

Раніше військові експерти пояснювали, що російські війська можуть завдавати ударів по Старокостянтинову через припущення, що там можуть розміщуватися винищувачі F-16. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Старокостянтинів, місто в Хмельницькій області, часто стає мішенню ворожих повітряних атак через наявність одного з головних військових аеродромів України.

Після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російських винищувачів МіГ-31К. Згодом стало відомо про "швидкісні цілі", що рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Нічна атака

У ніч на 6 жовтня Росія намагалася атакувати Київ за допомогою дронів. Як і сьогодні, сили ППО успішно знищили всі ворожі безпілотники, виявлені в повітряному просторі столиці.

7 жовтня Росія знову здійснила атаку на Київ дронами. Протягом ночі в столиці тричі оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала понад дві години.

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