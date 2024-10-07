Россия атаковала Украину более 80 ракет и дронов: как отработала ПВО

Российские ракеты были запущены из Курской и Белгородской областей, а также из районов Орел, Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Около 08:20 враг атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, поднявшихся с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области.

По данным Воздушных Сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали более 80 воздушных целей. Оборону осуществляли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были уничтожены две ракеты «Кинжал» над Киевской областью и 32 вражеских дронов в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

В Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов, один из трех "Кинжалов" поразил район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Также, в разных регионах Украины потеряно 37 российских беспилотников, вероятно, из-за активной работы РЭБ.

Один беспилотник продолжает находиться в воздухе, боевая работа продолжается. Информация о дальнейших попаданиях уточняется.