Росія атакувала Україну понад 700 бомбами, дронами та ракетами за тиждень, - Зеленський

Обстріли РФ по Україні

Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України 25 грудня, запустивши ракети та безпілотники. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Ворог намагався залишити українців без світла, газу, тепла і води. Під час цієї атаки РФ запустила понад 70 ракет.

Окрім того, кожну ніч окупанти атакують Україну дронами и ракетами, іноді тільки безпілотниками, але меншою кількістю. Наприклад, в ніч на 29 грудня росіяни запустили шість ракет С-300/С-400 та 10 дронів по Україні.

ППО збила майже всі БПЛА у одному регіоні. Так, у Миколаївській області виникла пожежа на енергооб'єкті, одна людина отримала поранення.

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