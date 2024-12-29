Росія атакувала Україну понад 700 бомбами, дронами та ракетами за тиждень, - Зеленський

Росія продовжує обстрілювати Україну. Тільки за останній тиждень окупанти атакували понад 700 бомбами, дронами та ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За його словами, українські міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами, навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку.
"Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів", - розповів президент.
Зеленський підкреслив, що такий терор можна зупинити лише спільною силою.
"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - констатував голова держави.
Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України 25 грудня, запустивши ракети та безпілотники. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Ворог намагався залишити українців без світла, газу, тепла і води. Під час цієї атаки РФ запустила понад 70 ракет.
Окрім того, кожну ніч окупанти атакують Україну дронами и ракетами, іноді тільки безпілотниками, але меншою кількістю. Наприклад, в ніч на 29 грудня росіяни запустили шість ракет С-300/С-400 та 10 дронів по Україні.
ППО збила майже всі БПЛА у одному регіоні. Так, у Миколаївській області виникла пожежа на енергооб'єкті, одна людина отримала поранення.
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