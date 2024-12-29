Россия атаковала Украину более 700 бомбами, дронами и ракетами за неделю, - Зеленский

По его словам, украинские города и общины находятся под постоянными российскими обстрелами, даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.

"Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такой террор можно остановить только общей силой.

"Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", - констатировал глава государства.