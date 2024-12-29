Россия атаковала Украину более 700 бомбами, дронами и ракетами за неделю, - Зеленский

Россия продолжает обстреливать Украину. Только за последнюю неделю оккупанты атаковали более 700 бомбами, дронами и ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, украинские города и общины находятся под постоянными российскими обстрелами, даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.
"Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов", - рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что такой террор можно остановить только общей силой.
"Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", - констатировал глава государства.
Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины 25 декабря, запустив ракеты и беспилотники. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Враг пытался оставить украинцев без света, газа, тепла и воды. Во время этой атаки РФ запустила более 70 ракет.
Кроме того, каждую ночь оккупанты атакуют Украину дронами и ракетами, иногда только беспилотниками, но меньшим количеством. Например, в ночь на 29 декабря россияне запустили шесть ракет С-300/С-400 и 10 дронов по Украине.
ПВО сбила почти все БПЛА в одном регионе. Так, в Николаевской области возник пожар на энергообъекте, один человек получил ранения.
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