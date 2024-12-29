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Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО

Україна, Неділя 29 грудня 2024 09:38
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Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 9 з 10 дронів під час атаки РФ по Україні 29 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 29 грудня окупанти запустили по Україні шість ракет С-300/С-400 та 10 дронів. ППО збила майже всі російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 29 грудня противник здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.

Як відпрацювала ППО

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів.

"Усі - у небі над Миколаївською областю", - додали військові.

Атака РФ на Миколаївську область

З вечора 28 грудня і в ніч на 29 грудня російські війська атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Під ударом були Очаків і Чорноморська громада.

Через атаку сталися кілька пожеж. Зокрема, вогонь виник на об'єкті енергетичної інфраструктури. Його вже загасили, але одна людина дістала поранення.

Як зазначив голова ОВА Віталій Кім, ППО збила в небі над Миколаївською областю 9 безпілотників. Зазначимо, що Миколаїв і область РФ атакує другу ніч поспіль.

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ППО Миколаївська область Війна в Україні Дрони
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