Росія атакувала Україну понад 130 дронами. Як відпрацювала ППО

Росія запустила по Україні 132 дрони під час атаки. ППО збила більше половини з них, ще понад 70 безпілотників не досягли цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулись у Росію.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

"Усього в ударі було застосовано 132 ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Так, у ніч на 14 грудня противник атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Атака РФ по Україні

Російські дрони ще з вечора, 13 грудня, почали "кошмарити" Україну. Зокрема, в ніч на 14 грудня на Київ окупанти спрямували дрони, понад десять БПЛАзбила ППО.

А в Черкаській області ППО збила 25 "Шахедів". Також пошкодження є і в Київській області.

Для порівняння, під час масованої атаки РФ запустила майже 200 дронів 13 грудня. Зазначимо, що до масованої атаки 13 грудня окупанти кілька днів не запускали навіть безпілотники по Україні.

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