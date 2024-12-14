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Россия атаковала Украину более 130 дронами. Как отработала ПВО

Украина, Суббота 14 декабря 2024 09:16
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Россия атаковала Украину более 130 дронами. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила 58 из 132 дронов во время атаки РФ 14 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 132 дрона во время атаки. ПВО сбила более половины из них, еще более 70 беспилотников не достигли целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, в ночь на 14 декабря противник атаковал Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

"Всего в ударе было применено 132 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов", - рассказали военные.

Дроны ПВО сбивала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), два - вернулись в Россию.

Атака РФ по Украине

Российские дроны еще с вечера, 13 декабря, начали "кошмарить" Украину. В частности, в ночь на 14 декабря на Киев оккупанты направили дроны, больше десяти БПЛА сбила ПВО.

А в Черкасской области ПВО сбила 25 "Шахедров". Также повреждения есть и в Киевской области.

Для сравнения, во время массированной атаки РФ запустила почти 200 дронов 13 декабря. Отметим, что до массированной атаки 13 декабря оккупанты несколько дней не запускали даже беспилотники по Украине.

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