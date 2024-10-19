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Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО

Украина, Суббота 19 октября 2024 12:59
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Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 42 дрона и 4 ракеты во время атаки РФ по Украине 19 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков - акватория Черного моря), ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск)", - говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей - до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях" , - отметили военные.

Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны. В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.

Атака РФ по Украине

В Украине несколько раз объявляли тревогу. В частности, последний раз, около 7:00, тревога объявлялась из-за ракетной опасности, а в Черкассах гремели взрывы.

Кроме того, россияне пытались атаковать и Киев дронами. Все цели были сбиты, но без повреждений не обошлось. Также в Киеве из-за атаки РФ пострадала женщина.

Также в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь раненых, есть отключения света. В частности, оккупанты атаковали пожарную часть в Шостке. Среди раненых - спасатели.

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