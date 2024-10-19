Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 42 дрона и 4 ракеты во время атаки РФ по Украине 19 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков - акватория Черного моря), ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск)", - говорится в сообщении. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей - до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Как отработала ПВО Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. "По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях" , - отметили военные. Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны. В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.